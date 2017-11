Camille Raymond (Premiers Baisers) : La reconversion inattendue de Justine !

Vous êtes sans doute nombreux à vous demander ce qu'est devenue Camille Raymond, plus connue sous le nom de Justine Girard, le personnage qu'elle a longtemps incarné à la télé. L'ex-star de l'incontournable sitcom d'AB Productions Premiers Baisers aujourd'hui âgée de 40 ans, ne vit plus en France depuis plusieurs années. Elle est à présent installée sur le territoire américain, à Washington plus précisément. Mariée à son amour de lycée Jean-Xavier, qu'elle a rencontré en classe de première et avec qui elle a bâti une famille composée de quatre enfants (Vanille, Thaïs, Dune et Virgile), Camille Raymond travaille dans la plus grande institution financière du monde : le FMI.

Dans un entretien accordé à French Morning, l'ancienne héroïne de Premiers Baisers puis des Années Fac revient sur son parcours hors norme. Fille d'un ingénieur et d'une mère au foyer "pas du tout du milieu", Camille Raymond est tombée dans la comédie par le plus grand des hasards alors qu'elle n'était qu'une enfant. "La concierge de ma grand-mère avait des enfants qui faisaient des castings, et un jour elle m'a emmenée...", se souvient-elle. Elle tourne ses premières publicités lorsqu'elle est en maternelle. À 12 ans, elle rejoint la joyeuse familles de Salut les Musclés en devenant Justine, la nièce de Framboisier. S'ensuit quelques années plus tard le succès de Premiers Baisers et des Années fac que l'on connaît et qui lui a valu quelques belles frayeurs. " Je suis allée une fois au MacDo et il y a eu une émeute. On a fini par appeler la police", se rappelle-t-elle.

Malgré des heures passées devant les caméras, avec des journées qui vont souvent de 8h à minuit, Camille Raymond s'inscrit à l'université et finit major de promo de sa maîtrise de finance. "Certains profs ne me voyaient qu'aux partiels, donc j'avais intérêt à avoir de bonnes notes. J'avais aussi la pression lors de l'affichage des résultats, vu que tout le monde me connaissait, mon nom était même surligné...", explique-t-elle. Vient alors ce moment où elle doit faire un choix entre sa carrière de comédienne ou ses études. Elle choisit finalement de se concentrer sur la seconde option et intègre Sciences-Po Paris.

C'est en 2013 que Camille Raymond, son mari et leurs quatre enfants quitte la France pour s'installer à Washington. Elle y débute une nouvelle aventure au FMI, dans la communication, tandis que son mari travaille à la Banque mondiale, un nouveau départ dans l'anonymat. "On me reconnaît moins aujourd'hui, surtout à DC, mais comme je ne suis pas physionomiste, quand on me demande si on ne s'est pas déjà vus, je me dis : 'Peut-être, je ne suis pas sûre'... Je ne pense pas tout de suite à la série...", conclut-elle.