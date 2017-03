Cannes 2017 : Claudia Cardinale, innocence et passion pour l'affiche officielle

Le Festival de Cannes 2017 continue de se dévoiler. Alors que la sélection officielle sera connue mi-avril avec la traditionnelle conférence de presse qui prendra ses quartiers à Paris, les organisateurs lèvent aujourd'hui le voile sur l'affiche officielle de cette 70e édition qui se déroulera du 17 au 28 mai prochain.

Comme le révélait BFMTV dans la matinée, c'est Claudia Cardinale qui a été choisie comme muse de cet anniversaire exceptionnel. On redécouvre la célèbre actrice italienne, virevoltant, heureuse et insouciante, sur un fond rouge passion et des caractères en or. Une photo sublime à l'image de son sujet, qui n'a pourtant pas été tirée d'un film. En effet, ce cliché date de 1959, il a été pris sur une terrasse à Rome. À l'époque, l'enivrante comédienne avait à peine 20 ans, elle était au début de sa carrière, elle qui avait joué dans Goha de Jacques Baratier et surtout dans Le Pigeon de Mario Monicelli. Innocente, aventurière et passionnée, elle allait entrer sans le savoir dans une décennie qui allait changer sa vie à jamais, en tournant pêle-mêle dans Austerlitz d'Abel Gance (1960), Cartouche de Philippe de Broca (1962), Huit et demi de Federico Fellini, Le Guépard de Luchino Visconti et La Panthère rose de Blake Edwards (1963), Le Plus Grand Cirque du monde d'Henry Hathaway (1964), Les Professionnels de Richard Brooks ou encore un autre film culte de sa riche carrière, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone (1968).

Claudia Cardinale, qui est aujourd'hui âgée de 78 ans, rejoint donc Pedro Almodovar (président du jury) et sa compatriote Monica Bellucci (maîtresse de cérémonie). "En plus d'être honorée et fière d'avoir été choisie pour porter les couleurs de la 70e édition de Cannes, a commenté Claudia Cardinale, je suis très heureuse du choix de cette photo. C'est l'image même que je me fais de ce Festival : un rayonnement. Cette danse sur un toit de Rome, c'était en 1959. Nul ne se souvient du nom du photographe, je l'ai oublié aussi. Mais cette photo me rappelle mes débuts, et une époque où je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour monter les marches du plus célèbre palais du cinéma. Joyeux anniversaire !"