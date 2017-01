Festival de Cannes 2017 : Pedro Almodovar président !

Cinq fois en compétition - pour Tout sur ma mère, Volver, Etreintes brisées, La Piel que habito et Julieta l'an dernier -, Pedro Almodovar, figure de proue de la Movida espagnole, n'a jamais remporté la Palme d'or. Il se console avec une belle annonce : il sera le président du jury de la 70e édition du Festival de Cannes. Il succède au réalisateur australien George Miller (Mad Max) qui avait récompensé l'an dernier Moi, Daniel Blake de Ken Loach.

"Le Festival de Cannes est heureux d'accueillir un artiste unique qui jouit d'une immense popularité. Son oeuvre s'est déjà inscrite pour toujours dans l'histoire du cinéma. Une longue fidélité unit Pedro Almodovar au festival", ont déclaré le président du Festival, Pierre Lescure, et son délégué général, Thierry Frémaux. La composition du jury à la mi-avril.

"Je suis très heureux de fêter le 70e anniversaire du Festival du film de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je suis reconnaissant et honoré et j'ai le trac !", a déclaré Pedro Almodovar, 67 ans, cité dans le communiqué. "Etre président du jury est une lourde responsabilité et j'espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer corps et âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège", a ajouté celui qui a déjà été membre du jury du Festival de Cannes en 1992, sous la présidence de Gérard Depardieu.

Metteur en scène connu dans le monde entier, il a été également récompensé par deux Oscars, pour Tout sur ma mère et Parle avec elle. Auteur de portraits de femmes audacieux, cultes et bouleversants, Pedro Almodovar a fait briller de grandes actrices devant sa caméra, telles que Marisa Paredes, Penélope Cruz, Carmen Maura, Victoria Abril et Rossy de Palma. Les hommes ont aussi une belle place chez Almodovar, avec les performances d'Antonio Banderas et Javier Bardem, l'époux de Penélope.