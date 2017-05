Cannes 2017 : Marine Vacth tout en transparence avec son "amant double"

C'est avec un doux parfum de scandale que François Ozon a monté les marches du 70e Festival de Cannes pour la projection officielle de son film, L'amant double. Accompagné de ses acteurs, le réalisateur français a pu compter sur sa muse Marine Vacth pour mettre, le temps d'une montée glamour, le scandale de côté.

L'actrice qu'il avait déjà dirigée dans Jeune et Jolie a littéralement envoûté les spectateurs et photographes qui se trouvaient du Palais des Festivals. Jouant avec subtilité sur la transparence dans une robe noire à la fois rétro et d'un glamour de circonstance, Marine Vacth avait également plaqué ses cheveux courts vers l'arrière, confrontant sa féminité avec un esprit boyish qui lui va à ravir. La jeune comédienne a fait crépiter les flashs au bras du toujours séduisant Jérémie Renier, lequel venait présenter un film en compétition officielle pour la 6e fois de sa carrière !

Jacqueline Bisset et Myriam Boyer (qui n'est autre que la mère de Clovis Cornillac) complétaient ce beau tableau. L'amant double, qui est sorti en salles aujourd'hui, raconte comment Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.