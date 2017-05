Cannes 2017: Roman Polanski et Emmanuelle Seigner, amoureux devant Eva Green

Avant le bouquet final ce dimanche 28 mai, le Festival de Cannes 2017 refermait ses portes avec une dernière grande montée des marches et la projection Hors Compétition du dernier long métrage de Roman Polanski, D'après une histoire vraie. Adapté du roman éponyme de Delphine de Vigan, le film met en scène un duo on ne peut plus sexy et envoûtant à l'écran, Emmanuelle Seigner et Eva Green.

Plus tôt dans la journée, lors du traditionnel photocall qui marque le début d'une journée marathon pour l'équipe, les deux actrices s'étaient illustrées en s'embrassant tendrement devant une centaine d'objectifs braqués sur elles.

Sur les marches ce soir, moins de folie et de sensualité. Mais tout autant de glamour. Avec son mari la tenant par la taille, Emmanuelle Seigner est arrivée dans une élégante robe blanche moulante, tandis qu'Eva Green renforçait son côté dark-glam avec une tenue grise qui lui donnait un côté plastique, parfaitement mariée à ses cheveux noirs.

Une belle dream team qui a monté les marches à trois, après le reste de leur équipe. On y a retrouvé Vincent Perez, qui a posé avec sa femme Karine Silla, avant de s'afficher aux côtés d'Olivier Assayas, Delphine de Vigan, Camille Chamoux (robe Paule Ka et bijoux Boucheron), Alexandre Desplat et sa femme Dominique Lemonnier.