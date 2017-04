Roman Polanski : Après la polémique, il va faire trembler Cannes avec sa femme

Comme annoncé lors de la conférence de presse du Festival de Cannes 2017 le 13 avril dernier, les organisateurs ont dévoilé les derniers ajouts à la sélection officielle. Le gros poisson attendu était bien évidemment Roman Polanski. Absent de la première salve, le réalisateur franco-polonais sera pourtant bien de la partie.

Après la polémique des César et sa présidence avortée, Roman Polanski est donc sur le point de revenir sur la scène publique à Cannes, où il a l'habitude de présenter des films. Cette fois-ci, ce sera hors compétition et avec D'après une histoire vraie. Adapté du roman de Delphine de Vigan, ce long métrage s'intéressera à l'histoire d'une romancière qui traverse un passage à vide après la parution de son dernier livre. Elle rencontre alors une autre femme, L. Un coup de foudre amical qui bascule dans une relation malsaine, tant L prend de plus en plus de place. Roman psychologique et hitchcockien, ovationné par la critique, D'après une histoire vraie sera donc porté au cinéma par Polanski, qui filme sa femme Emmanuelle Seigner face à l'envoûtante Eva Green. Un duo qui risque bien d'aimanter tous les regards à Cannes !

Compléments à la Sélection Officielle 2017

Compétition officielle :

The Square de Ruben Östlund

Un Certain Regard :

La Cordillera de Santiago Mitre

Walking Past the Future de Li Ruijun

Séances spéciales :

Le Vénérable W. de Barbet Schroeder

Carré 35 d'Eric Caravaca

Séance enfants :

Zombillénium d'Arthur de Pins et Alexis Ducord

Enfin, à l'occasion du 70e anniversaire, dont le programme détaillé sera annoncé prochainement, le Festival de Cannes offrira :

– une séance hommage à André Téchiné avec présentation de son nouveau film, Nos années folles.

– un événement ciné-concert de Tony Gatlif avec projection de Djam au Cinéma de la Plage.