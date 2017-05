Cannes 2017 : Thomas Bangalter (Daft Punk) non casqué, au côté d'Élodie Bouchez

Élodie Bouchez, membre du jury Caméra d'or à Cannes avec Sandrine Kiberlain, et Thomas Bangalter sont en couple depuis 1999, une romance de longue date marquée par la naissance de deux enfants, des garçons. Lors d'une interview accordée à Gala en juillet dernier, la comédienne s'était confiée sur son couple et sur sa volonté assumée de ne pas s'exposer. "Je peux comprendre que l'on ait envie de monter les marches de Cannes au bras de son amoureux, par exemple, mais ce n'est pas mon cas", avait-elle avoué.

S'agissant de ses fils, l'actrice de 44 ans avait déclaré : "Comme nous-mêmes ne sommes pas trop sollicités, nos garçons en bénéficient. Ils vont d'ailleurs dans une école publique de quartier. On pourrait bien entendu les inscrire dans des établissements où il n'y a que des enfants comme eux, on n'a rien contre d'ailleurs, mais pour l'instant, on n'en voit pas la nécessité."

Leur passage presque incognito à Cannes prouve effectivement qu'ils ne souffrent pas d'une sollicitation trop pesante.

Olivia Maunoury