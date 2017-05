Cannes 2017, l'ouverture avec Monica Bellucci : Baiser et robe très sensuels...

Ce mercredi 17 mai se déroule l'ouverture de la 70e édition du Festival de Cannes avec comme film d'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël. Mais auparavant, les (télé)spectateurs peuvent admirer le début de la fête au sein du palais des festivals.

Monica Bellucci, la maîtresse de cérémonie, ouvre les festivités avec Alex Lutz : on découvre leur silhouette en noir et blanc, se demandant si le cinéma les a changés. Puis, on les retrouve transportés dans le temps et grimés en femme et homme, doublés l'un par l'autre. Ils réfléchissent à la "fable en mouvement" qu'est le cinéma.

Louane, la voix suave, entre en scène en chantant Le Cinéma de Claude Nougaro, rejointe rapidement par Benjamin Biolay, avec qui elle était d'ailleurs arrivée à Cannes la veille. Sur la scène danse dans une robe flamboyante la danseuse et chorégraphe Bianca Li, faisant tournoyer sa robe telle Loïe Fuller dans La Danseuse, film présenté l'an dernier à Cannes avec Soko et Lily-Rose Depp.

Monica Bellucci ou la sensualité à l'état pur

Mademoiselle Monica Bellucci surgit dans l'arène cannoise, absolument superbe. L'icône italienne, dans son français impeccable avec une touche d'accent transalpin, prône la beauté sans âge, le cinéma qui n'a pas de frontière, la vie : "Le cinéma puise sa source dans le mélange des forces. L'identité du cinéma n'a pas de sexe, ni drapeau, ni frontière." Elle soulignera la place des femmes dans la sélection tout comme l'amoureux des femmes qu'est le président du jury Pedro Almodovar. "On est tous des stars, on est tous des étoiles." Sur les réseaux sociaux déjà, certains remarquent que sa robe Christian Dior est particulièrement transparente...

C'est au tour de l'immense oeuvre de Pedro Almodovar, réalisateur de Talons Aiguilles, Femmes au bord de la crise de nerfs, Parle avec elle, Volver... d'être mise en valeur. Il n'a jamais obtenu de Palme d'or, mais cette année, c'est lui qui la remettra. En attendant, c'est une standing ovation qu'il reçoit de la part du public. "Je promets de m'y consacrer corps et âme", dit-il en parlant de son travail de président du jury, se réjouissant d'être aidé dans cette tâche par Jessica Chastain, Gabriel Yared, Fan Bingbing, Paolo Sorrentino, Maren Ade, Park Chan-wook, Agnès Jaoui et Will Smith.

La diva Monica est interrompue ensuite par Alex Lutz blond platine, dansant avec lui sur Piensa Mi de Luz Casal, chanson mythique du film Talons aiguilles. Leur show se termine sur un baiser ultrasensuel de Monica Bellucci qui lui sussure : "Laisse-toi aller." De quoi faire écho à un autre baiser, celui de Catherine Deneuve à Laurent Lafitte l'an dernier !

Arrivent la comédienne franco-américaine Lily-Rose Depp (La Danseuse, Planetarium), fille de Vanessa Paradis – elle même chantait pour l'ouverture de Cannes avec Jeanne Moreau en 1995 – et de Johnny Depp, et le réalisateur iranien Asghar Farhadi (Une séparation, Le Passé) pour clamer en coeur l'ouverture du Festival de Cannes. C'est parti pour dix jours de cinéphilie et de glamour !