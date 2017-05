Cannes 2017 : Monica Bellucci divine et redevenue brune avant le grand show

"Le cinéma prend son inspiration dans la violence de la vie, et rien n'est plus violent que la vie", a déclaré sur France Inter Monica Bellucci. Si l'existence peut être brutale, elle est aussi parfois sublime. Et la beauté de l'actrice italienne est tout aussi impressionnante. Maîtresse de cérémonie de la 70e édition, elle a posé pour le traditionnel photocall. Avant de faire un discours qui promet d'être vibrant, l'artiste de 52 ans a joué le jeu face aux objectifs, vêtue d'une combinaison noire sur laquelle apparaît une broche étincelante.

Lors de cette séance photo, la star aux courbes divines n'arborait pas son look blond qui a fait sensation il y a quelques jours. En effet, elle avait étonné ses très nombreux admirateurs la semaine dernière en postant sur Instagram un cliché de sa métamorphose pour la prochaine une de Madame Figaro. L'ex-femme de Vincent Cassel – avec qui elle a deux filles, Deva et Léonie – est revenue au brun. Mais comme le disent les commentateurs sur le réseau social : "On vous aime, en brune ou en blonde !" Reste à savoir si elle profite de son séjour à Cannes avec son nouvel et mystérieux amoureux...

Monica Bellucci défend également un long métrage, Sur la voie lactée (On the Milky Road) en compagnie du réalisateur et acteur Emir Kusturica. Elle est ravie de sa collaboration avec le metteur en scène deux fois Palme d'or (Papa est en voyage d'affaires en 1985 et Underground en 1995).

Sur la voie lactée marque le retour du cinéaste originaire de Sarajevo, neuf ans après sa dernière oeuvre sur les écrans, le documentaire Maradona par Kusturica. Cette fois, il nous emmène sous le feu des balles : Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l'arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d'amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d'aventures rocambolesques.

Sur la voie lactée (On the Milky Road), en salles le 12 juillet 2017