Monica Bellucci : Robe moulante et doux baisers sur ses terres italiennes

Avant de jouer le rôle de maîtresse de cérémonie pour la 70e édition du Festival de Cannes, Monica Bellucci défend un long métrage, Sur la voie lactée (On the Milky Road). L'actrice était sur ses terres italiennes pour la présentation du film en compagnie du réalisateur et acteur Emir Kusturica. Renversante, à l'image d'une autre icône transalpine, Claudia Cardinale, sur l'affiche cannoise (controversée pour cause de retouches), elle a posé devant les photographes milanais le 8 mai. Le même jour avait lieu l'avant-première, au cours de laquelle l'héroïne d'Irréversible a choisi une touche de couleur pour briller sous les projecteurs.

Monica Bellucci, vêtue d'une robe noire moulant sa silhouette parfaite, a lancé quelques doux baisers lors de la séance de photocall. Affichant sa complicité avec le cinéaste serbe, la comédienne de 52 ans est radieuse, comme elle l'était sur le shooting photo du magazine Paris Match il y a quelques jours. Pour la revue, la maman de Deva et Léonie – née de son couple avec Vincent Cassel – a révélé être de nouveau amoureuse en prenant soin de ne rien divulguer sur son compagnon et a confié les choix qu'elle aimerait faire pour ses filles. Elle a évidemment parlé de sa collaboration avec le metteur en scène deux fois Palme d'or (Papa est en voyage d'affaires et Underground).

Sur la voie lactée marque le retour du cinéaste originaire de Sarajevo, neuf ans après sa dernière oeuvre sur les écrans, le documentaire Maradona par Kusturica. Cette fois, il nous emmène sous le feu des balles : Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l'arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d'amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d'aventures rocambolesques.

Sur la voie lactée (On the Milky Road), en salles le 12 juillet 2017