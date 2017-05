Monica Bellucci : L'icône s'essaie au blond... un changement radical !

Monica Bellucci a étonné ses très nombreux admirateurs mercredi 10 mai.

Sur Instagram, l'icône italienne du 7e art a en effet décidé de se dévoiler blonde, pour la toute première fois, à ses 652 000 abonnés. La raison de cette éphémère métamorphose ? La comédienne de 52 ans a accepté de prendre la pose pour la prochaine Une de Madame Figaro.

"Merci Richard Gianorio pour ce magnifique cliché immortalisé dans les coulisses de notre séance photo alors que je me préparais à prendre la pose pour Madame Figaro... en blonde ! Le magazine sera bientôt disponible en kiosque, pour le prochain Festival de Cannes !", a indiqué Monica Bellucci en légende du cliché non sans oublier de féliciter le coiffeur John Nollet et la maquilleuse Letizia Carnevale.

Bien entendu, les internautes ont salué la petite métamorphose de l'ex-compagne de Vincent Cassel. "Vous êtes parfaite", "Je vous aime, en brune ou en blonde !", "Aussi belle que d'habitude", "Waouh, vous êtes magnifique", "Vous faites si jeune comme ça !", pouvait-on lire parmi les milliers de réactions.

Côté actualité, la bellissima fera le déplacement jusqu'au Festival de Cannes, pour la 8e fois de sa carrière, mercredi prochain. Cette année, ce sera en qualité de maîtresse de cérémonie qu'elle captivera sans la moindre difficulté l'assistance du Palais.