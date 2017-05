Cannes 2017 : Un réalisateur meurt d'une crise cardiaque en plein festival

Le Festival de Cannes est en deuil. Le réalisateur sud-coréen Kim Ji-seok, est mort jeudi 18 mai alors qu'il participait au 70e Festival international du film. Il avait 57 ans. Selon The Hollywood Reporter, le cinéaste est décédé d'une crise cardiaque. Membre du Korean Film Council et directeur adjoint du Busan International Film Festival (BIFF), Kim Ji-seok était un cinéphile respecté dans le milieu.

"Notre Kim Ji-seok est mort hier d'une crise cardiaque à Cannes. Il fut l'un des grands inspirateurs du Festival de Busan dont il était l'un des visages marquants, a déploré Thierry Frémaux, délégué général du Festival, dans un communiqué. C'était aussi un grand professionnel et un grand programmateur. Il était curieux de tout et voyait tous les films. Il était un farouche défenseur du cinéma coréen, ayant accompagné l'émergence de la nouvelle génération de son pays. Avec Christian Jeune, nous l'aimions beaucoup et nous sommes bouleversés par sa disparition. Le Festival de Cannes veut lui rendre hommage et présenter ses condoléances à sa famille. Cette mauvaise nouvelle surgit le jour de la présentation du film de Bong Joon ho qui lui vouait une grande amitié. Notre communauté perd l'un de ses membres les plus précieux."

La famille du réalisateur a été dépêchée à Cannes afin de pouvoir rendre hommage au défunt et récupérer son corps. Au Korean Film Council qui se trouve au Palais des Festivals, une photo ainsi qu'un bouquet de fleurs blanches ont été installés, comme c'est la tradition en Corée du Sud.