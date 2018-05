Cannes : Charlotte Le Bon ose la transparence, Nicole Scherzinger majestueuse

7e soirée du Festival de Cannes. Lundi 14 mai 2018, les personnalités se sont bousculées sur le tapis rouge de la Croisette pour la montée des marches du nouveau film de Spike Lee, BlacKkKlansman (sortie le 22 août prochain). Projeté en sélection officielle, ce thriller inspiré de faits réels raconte l'histoire d'un policier afro-américain qui infiltre le Ku Klux Klan à la fin des années 1970 pour en saboter ses rassemblements et ses manifestations. Adam Driver (alias Kylo Ren dans Star Wars), Laura Harrier, Topher Grace, Jasper Pääkkönen et John David Washington se donnent la réplique dans ce long métrage qui signe le grand retour du cinéaste américain après trois ans d'absence.

Plusieurs stars françaises et internationales se sont donc illustrées avec chic et glamour pour cette montée. Vêtue d'une robe bustier Dior qui jouait sur la transparence, Charlotte Le Bon a fait tourner les têtes à l'instar de Nicole Scherzinger, sublime et majestueuse dans une longue robe blanche Ashi Studio.

Virginie Ledoyen (membre du jury Un Certain Regard), Julie Gayet (productrice du documentaire The State Against Mandela and the Others), Mélanie Thierry, Camelia Jordana, Léa Drucker, Sabrina Ouazani (en Lanvin), Clémence Poésy (bijoux Chaumet), Michelle Rodriguez, Jane Fonda (en Valentino) mais aussi les membres du jury Cate Blanchett (en Givenchy, et qui célèbre ce même jour ses 49 ans) et Kristen Stewart (en Chanel) étaient présentes, ainsi que la chanteuse allemande Lena Meyer-Landrut. Du côté des mannequins, Bella Hadid (en Elie Saab), Naomi Campbell, Winnie Harlow (en Ralph & Russo), Jordan Barrett, Alessandra Ambrosio (en Zuhair Murad), Natasha Poly (en Versace), Joy Corrigan (en Christophe Guillarmé), Ming Xi, Petra Nemvoca, Anja Rubik et Daphne Groeneveld étaient invités.

Le film de Spike Lee n'est pas le dernier de la soirée à être projeté puisque ce 14 mai marque également le retour de Lars Von Trier. Le cinéaste danois présentera The House That Jack Built à 22h30. Uma Thurman, Matt Dillon et Riley Keough composent notamment l'équipe d'acteurs.