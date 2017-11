Topher Grace : L'acteur de That '70s Show est papa pour la première fois

A 39 ans, l'acteur américain Topher Grace est devenu papa pour la première fois. Sa femme Ashley Hinshaw a accouché au début du moins de novembre, dévoile le site E! News. Ils ont accueilli une petite fille.

L'heureuse maman, âgée de 28 ans, a précisément donné naissance à son premier enfant le 1er novembre, dans une clinique de Los Angeles. Le couple a choisi de prénommer la petite Mabel Jane. Quelques jours plus tôt, Ashley Hinshaw et Topher Grace, qui sont ensemble depuis 2014 et mariés depuis 2016, organisaient une baby shower.

Topher Grace est connu du grand public pour avoir joué le rôle de Eric Forman dans la série comique That '70s Show, mais on a aussi pu le voir dans Spider-Man 3, In Good Company ou encore Predators, Interstellar, War Machine...