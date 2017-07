Topher Grace (That's 70s Show) bientôt papa: Sa belle Ashley Inshaw est enceinte

La famille de Topher Grace, alias Jason dans Valentine's Day, va bientôt s'agrandir !

Comme en témoignent des photos publiées sur le site d'E! News, sa chérie Ashley Hinshaw est enceinte. Le couple a été surpris en train d'aller déjeuner chez Sweet Butter Kitchen dans le quartier de Sherman Oaks à Los Angeles ce week-end et le joli ventre rond de madame laissait peu de place au mystère quant à cette première grossesse.

Une heureuse nouvelle pour le couple, qui s'est marié l'année dernière. L'acteur qui a incarné Eric Forman dans la série That '70s Show avait demandé sa belle en mariage l'année précédente, après seulement un an de romance. Topher et la pétillante blonde, alias Brigette Stackhouse dans la série True Blood, s'étaient ensuite dit oui au mois de mai lors d'une cérémonie très privée, organisée à Santa Barbara.

"Je ne m'occupe pas des préparatifs de mariage. Ça ne me regarde pas... J'ai juste à me pointer le jour J", avait-il plaisanté un peu avant lors d'un entretien pour le site américain. Ce sera le premier enfant pour l'acteur de 39 ans et sa belle de 28 ans, qui a joué dans l'adaptation américaine de LOL. Le couple a toutefois eu le temps de s'entraîner avec l'adorable James Knight (bientôt 4 ans), fils de Jaime King dont Topher est le parrain.

Coline Chavaroche