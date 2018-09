Cara Delevingne et Ashley Benson : Amoureuses discrètes en pleine Fashion Week

Comme New York, Londres et Milan, Paris vibre au rythme de sa Fashion Week ! De nombreuses célébrités ont posé leurs valises dans la capitale française pour en vivre la ferveur. Parmi elles figurent les actrices en couple Cara Delevingne et Ashley Benson, deux stars qui s'évitent en public mais se retrouvent dans l'intimité de leur chambre d'hôtel...

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans. Ceux d'Ashley Benson et Cara Delevingne suivent avec attention leurs aventures parisiennes. Les deux actrices de 28 et 26 ans séjournent à l'hôtel 5 étoiles George V, dans le 8e arrondissement. Jeudi soir, elles ont quitté l'établissement séparément, Cara en premier pour se rendre au passage Saint-Pierre-Amelot où se déroulait le défilé Off-White™, et Ashley pour aller au Café de l'homme, place du Trocadéro dans le 16e, lieu de la soirée Krys x Privé Revaux.

Au défilé Off-White™, Cara Delevingne a suivi le défilé assise à côté du footballeur brésilien Neymar Jr. et sa petite amie mannequin Bruna Marquezine. Elle s'est ensuite glissée en coulisses pour féliciter le créateur Virgil Abloh et ses amies top models Kendall Jenner, Karlie Kloss et Jourdan Dunn. Cara a retrouvé Ashley Benson dans la nuit, à son retour au George V.

Ce vendredi 28 septembre, Ashley Benson est à nouveau sortie sans sa chérie. L'ex-héroïne de la série Pretty Little Liars l'a rejointe au défilé Balmain, à l'Hôtel de Ville, dans le 4e arrondissement.

Cara en était le mannequin star.