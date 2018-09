Kendall Jenner et Bella Hadid : Duo irrésistible devant Cara Delevingne

Après New York, Londres et Milan, c'est sur Paris que se posent les yeux de la planète Mode ! La Ville lumière accueille une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2019. Kendall Jenner et Bella Hadid ont sublimé celle d'Off-White™ et été applaudies par leur amie Cara Delevingne...

Jeudi 27 septembre, Jour 4 de la Fashion Week parisienne, Off-White™ et Virgil Abloh ont dévoilé leur nouvelle garde-robe féminine, baptisée Track & Field. L'événement a eu lieu en début de soirée (19h) dans le passage Saint-Pierre-Amelot, dans le 11e arrondissement. Kendall Jenner et Bella Hadid y ont participé.

Les deux top models de 22 et 21 ans étaient les modèles stars du défilé Off-White™. Elles l'ont ouvert tout de blanc vêtues, une apparition à deux sur un podium inspiré des pistes d'athlétisme qu'a également foulé la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber.