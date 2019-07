Cara Delevingne et Ashley Benson sont fiancées : grosse célébration au VIP Room

Cara Delevingne et Ashley Benson viennent de franchir un grand cap ! Selon nos informations, l'actrice et mannequin britannique de 26 ans et la star américaine de 29 ans sont fiancés. Le couple a annoncé la grande et heureuse nouvelle le 8 juillet 2019 lors d'une grande soirée de célébration à Saint-Tropez. Les festivités ont d'abord débuté au restaurant GiOiA de Jean-Roch puis dans son célèbre club, le VIP Room.

D'ordinaire très discrètes en public, Cara Delevingne et Ashley Benson se sont montrées particulièrement expressives lors de cette soirée, laissant leur bonheur s'exprimer au grand jour. La star du film Valerian de Luc Besson et celle de la série Pretty Little Liars ont échangé plusieurs baisers passionnés, joignant Jean-Roch à cette grande célébration nocturne. Le propriétaire des lieux a d'ailleurs relayé ce grand moment sur sa page Instagram, publiant une photo avec Cara Delevingne.