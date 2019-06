Cara Delevingne et Ashley Benson officialisent enfin avec un baiser passionné

C'est officiel : Cara Delevingne et Ashley Benson viennent de confirmer leur relation. Le 14 juin 2019, le top model britannique et l'inoubliable actrice de Pretty Little Liars ont officialisé leur couple à leur manière : en publiant une vidéo d'elles en train de s'embrasser langoureusement. Jeu de regards, visages effleurés et langues, les amoureuses ont superbement célébré le mois des fiertés, montrant leur amour au monde entier. Une courte vidéo déjà visionnée plus de 4 millions de fois sur Instagram.

Ashley Benson, 29 ans, et Cara Delevingne, 26 ans, vivent une idylle depuis maintenant presqu'un an. Très discrètes sur leur liaison, elles ne documentent leur vie de couple que par de très rares photos publiées sur leurs comptes Instagram respectifs. Les deux jolies blondes vivent leur vie à cent à l'heure, entre visite du Moulin Rouge, festival de musique ou anniversaires de stars. Ce n'est pas tout, Ashley et Cara partagent également l'affiche du film Her Smell, qui sortira en France le 10 juillet 2019.

Comme beaucoup de personnes LBTQ+, Cara Delevingne et Ashley Benson sont régulièrement victimes d'homophobie. En avril 2019, la mannequin recadrait d'une manière particulièrement véhémente à un homme qui leur avait déclaré les pires infamies. "Tu es p*tain de dégoûtant. Si tu as un problème avec le vrai amour, alors viens et crache ta merde plutôt que de pathétiquement envoyer ta haine par Instagram. Je suis profondément désolée pour toi, tu n'es clairement pas heureux dans ta vie et trop de temps à dépenser. Essaye peut-être de te trouver un passe-temps qui n'implique pas d'être homophobe ou de détester les autres parce qu'ils sont heureux", avait lancé la proche de Karl Lagerfeld. On souhaite à Cara et Ashley beaucoup de bonheur.