Carla Bruni et Vaimalama Chaves célèbrent les femmes sous le signe de la Chine

Carla Bruni-Sarkozy et son amie Tristane Banon ont répondu à l'invitation d'Harold Parisot, président du Chinese Business Club, de célébrer la 42e journée internationale des droits des femmes. Un grand déjeuner était donné au pavillon Gabriel dans le 8e arrondissement de Paris, vendredi 8 mars 2109. De nombreuses miss dont Vaimalama Chaves, lumineuse en jaune, étaient présentes.

Tristane Banon et Carla Bruni-Sarkozy sont amies depuis quelques années. Le grand public a découvert ce lien dans Love et Caetera, un livre dans lequel la journaliste et auteure adressait des lettres à ses proches, dont la chanteuse. Carla et sa fille Giulia étaient d'ailleurs invités au mariage de Tristane et Pierre Lefèvre en juin 2018. Vendredi, elles ont pris la pose ensemble avec grand plaisir lors du photocall. Sur Instagram, Carla a posté une photo ainsi qu'une story la montrant peindre avec beaucoup d'application les yeux d'un dragon, "pour porter bonheur à toutes les femmes du monde".