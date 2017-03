Carla Bruni, "fière" de sa soeur Valeria, lui rend un touchant hommage

Lors de son discours, si Valeria n'a pas eu de mots directs envers sa petite soeur, elle a notamment remercié ses "deux merveilleux enfants", Oumy, 9 ans, et Noé, 3 ans, ses amis, "sans qui elle ne pourrait vivre", mais aussi les hommes de sa vie, dont Louis Garrel : "Je remercie les hommes qui m'ont aimée, que j'ai aimés et même ceux qui m'ont abandonnée, parce que je me sens faite d'un peu de chacun et parce que c'est à eux que je me confie."

Des mots tendres pour sa soeur, Valeria aurait pu en avoir comme Carla Bruni en a eus pour elle. En 2013, alors que le 3e long métrage de Valeria Bruni-Tedeschi (le très autobiographique Un château en Italie) sortait en salles, la chanteuse et ex de Mick Jagger avait donné une interview avec sa soeur à Elle. "C'est elle qui m'a élevée en partie", avait-elle avoué en confiant qu'elle avait lancé sa carrière avec la bénédiction de Valeria.