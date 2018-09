Carla Bruni : Sa petite Giulia si joyeuse et stylée pour sa rentrée des classes

Le 19 octobre prochain, la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy célébrera déjà son 7e anniversaire. Une année qui correspond aujourd'hui avec son entrée au CE1.

Mardi 4 septembre 2018, Giulia Sarkozy faisait effectivement partie des millions d'écoliers français à faire leur rentrée des classes. Après avoir profité des vacances d'été en famille, la fillette s'est ainsi parée de son plus beau cartable à roulettes pour emprunter le chemin de l'école. Toujours ravie de partager quelques images avec ses abonnés, Carla Bruni a publié pour l'occasion une courte vidéo dans ses stories Instagram.

Dans le clip, Giulia est vue de dos en train de descendre les marches de la maison familiale, visiblement très contente de retrouver ses camarades et sa maîtresse. Pour son premier jour, sa mère l'avait coiffée de jolies tresses sur le côté. Aussi stylée que maman, elle portait une veste bleue et un pantalon rose. "Back to school ! C'est la rentrée au CE1", a écrit l'interprète de French Touch.

Après avoir déposé sa fille à l'école, Carla Bruni s'est rendue à son cours de pilates dans un studio du 16e arrondissement. Toujours dans ses stories, la chanteuse a vanté la bonne méthode de son coach, Brenda Nahon. Rien de tel pour bien attaquer la rentrée et toujours rester au top, elle qui affiche une ligne irréprochable à 50 ans.