Carla Bruni : Sa tendre photo de Nicolas Sarkozy avec leur fille Giulia

Après avoir terminé sa tournée mondiale avec un voyage au Liban au côté de son mari, Carla Bruni s'est accordé quelques jours de vacances en famille. La chanteuse de 50 ans a récemment indiqué avoir quitté le "paradis" qu'offrent les Alpes italiennes. Mais la mère de Giulia et Aurélien envisage déjà de retourner en studio pour enregistrer un nouvel opus : "Je n'ai pas sorti d'album français depuis pas mal de temps, a confié l'interprète de Mon Raymond à Paris Match il y a quelques jours. Je ressens de plus en plus l'envie de raconter des choses."