Carla Bruni-Sarkozy "félicitée" : Lorsque sa grossesse n'était pas officialisée

Ce 22 février 2018, Jean-Pierre Pernaut fête ses trente ans à la tête du JT de 13h. À cette occasion, le présentateur vedette de TF1 s'est confié dans les pages du journal Le Parisien pour revenir sur les temps marquants de sa carrière. Parmi eux, le jour où il avait glissé en direct ses félicitations à Carla Bruni-Sarkozy, alors enceinte de sa petite Giulia (née en octobre 2011).

Le 16 mai 2011, l'épouse du président Nicolas Sarkozy était de passage au journal télévisé pour évoquer sa lutte contre l'illettrisme. Très chic dans un chemisier bleu clair et un ensemble noir, la première dame était à l'époque au centre des rumeurs après que le magazine Closer eut révélé sa grossesse. Désireuse de protéger le plus possible sa vie privée, la chanteuse n'avait cependant rien officialisé.

Je vous félicite aussi !

À l'issue du JT, Jean-Pierre Pernaut avait néanmoins tenté un coup de poker. "Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous parle de votre vie privée, mais je voulais juste vous féliciter", a-t-il déclaré, face à une Carla Bruni écarlate, gênée mais souriante. "Je vous félicite aussi !", lui avait-elle rétorqué.

Dans les pages du Parisien, l'époux de Nathalie Marquay est revenu sur ce moment fort. "Tous les médias parlaient de sa grossesse. J'ai donc terminé son interview en la félicitant. C'était une façon de la rendre officielle. Et alors ? Elle m'avait confié avant qu'elle était enceinte. D'ailleurs, ça commençait à se voir. Et elle m'a dit : 'Merci.' Moi, je n'ai pas de prompteur. C'était improvisé. Dans le journal, je raconte la vie. Et des événements comme celui-ci là font partie de la vie", a conclu Jean-Pierre Pernaut.