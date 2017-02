Carla Bruni-Sarkozy : Leçon de patinage avec sa fille Giulia, l'amour de sa vie

Et si sa petite Giulia n'apparaît que succinctement sur la vidéo publiée le 16 février, l'adorable fillette est bien mieux mise en lumière ce vendredi 17 février. Carla Bruni-Sarkozy s'est, à nouveau, emparée de sa page Instagram pour partager un cliché intime de sa princesse qui a fêté ses 5 ans en octobre dernier.

Sur cette photo prise pendant des vacances en famille, Giulia apparaît dans un joli maillot de bain coloré, escaladant en toute sécurité une petite paroi. Comme à son habitude, Carla Bruni-Sarkozy a bien pris soin de cacher le visage de sa fille qui pose de dos et ne dévoile qu'une magnifique chevelure blonde dorée. "Flash back to my little monkey on holidays. Ma petite grimpeuse. #amoredellamiavita #loveofmylife #littlemonkey", a commenté l'épouse de Nicolas Sarkozy avec tendresse.

Comme une envie de prolonger encore un peu les vacances ?