Carla Bruni vue par son beau-frère, Guillaume Sarkozy : "C'est une sainte"

Dans la famille, c'est également Guillaume Sarkozy (65 ans), frère de l'ancien président et homme d'affaires émérite, qui ne pense que du bien de sa belle-soeur. Dans Divine comédie, le deuxième ouvrage de la journaliste Gaël Tchakaloff qui dévoile les dessous de la campagne présidentielle 2017, on découvre ainsi plusieurs anecdotes personnelles livrées de la bouche des candidats et de leur entourage. Et si l'écrivaine n'a pas réussi à approcher Nicolas Sarkozy, elle est en revanche parvenue à arracher quelques mots à son frère aîné, qui complimente la maman de la petite Giulia (5 ans). "Carla est une sainte. Cet été, elle a accueilli maman au cap Nègre", a simplement glissé Guillaume Sarkozy. Des mots qui réchaufferont le coeur de la principale intéressée, qui a toujours pris soin de faire de sa famille une priorité numéro un.