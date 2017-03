Nicolas Sarkozy complètement gaga de sa fille : "Giulia, c'est ma reine !"

Rares sont les fois où Nicolas Sarkozy parle de ses enfants en toute intimité, en particulier lorsqu'il s'agit de sa petite Giulia (5 ans). Interrogé vendredi 31 mars dans les colonnes du Parisien Magazine, l'époux de Carla Bruni s'est ainsi volontiers confié au sujet de sa famille au détour d'une conversation consacrée à sa passion du sport.

Alors qu'il soutient activement la candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024, le candidat malheureux de la primaire de la droite a évoqué ses meilleurs souvenirs de matchs, ses premiers pas de supporter au Parc des princes (qui remontent à l'année 1972) avant de comparer le sport à "un combat permanent". "Le sport, c'est la vie. Et qu'est-ce que c'est, la vie ? Des épreuves, un combat permanent, rien n'est jamais acquis. Il faut savoir perdre pour faire d'une défaite un succès. Le succès n'apprend rien ; la défaite, elle, apprend tout", a-t-il confié.

Il est plus important que mes enfants fassent du sport plutôt qu'ils aient de bonnes notes

Lui-même très sportif (il fait une heure de footing chaque jour), l'ancien président a expliqué pourquoi il était très attaché à cette routine bien-être. "Le déclic a eu lieu en 1993, après la prise d'otages à la maternelle de Neuilly [au cours de laquelle il était intervenu en tant que maire, NDLR]. En quatre mois, j'avais pris 10 kilos, peut-être parce que j'avais eu peur. Je me suis dit que ça ne pouvait plus durer, qu'il fallait que je m'assèche", a-t-il justifié.

Cette hygiène sportive, Nicolas Sarkozy a d'ailleurs tenu à la transmettre à ses quatre enfants, Pierre (31 ans), Jean (30 ans), Louis (19 ans) et Giulia. "Il est plus important qu'ils fassent du sport plutôt qu'ils aient de bonnes notes à l'école. On a un deal : qu'ils se dépensent tous les jours. Jean m'accompagne en vélo, il court quelques marathons et s'est mis au triathlon. Pierre, lui, est un très bon joueur de foot. Louis préfère le fitness et la musculation", a-t-il ajouté. Avant de s'émerveiller au sujet de sa petite dernière, la prunelle de ses yeux. "Quant à Giulia, elle danse. Elle, c'est ma reine !", a-t-il tendrement conclu.