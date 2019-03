Carla et Nicolas Sarkozy de retour à l'Elysée : la réaction de leur fille Giulia

Six ans après avoir quitté l'Élysée, Nicolas Sarkozy, sa femme Carla Bruni et leur fille Giulia (7 ans) y sont récemment retournés sur invitation d'Emmanuel et Brigitte Macron. Comme l'évoque Vanity Fair dans son numéro d'avril 2019, les deux présidents se seraient un temps rapprochés au point de se retrouver en famille au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré il y a quelques mois.

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy seraient devenus intimes durant quelques mois, jusqu'en décembre dernier. D'un point de vue politique d'abord, puisque l'ancien président aurait volontiers prodigué quelques conseils à l'actuel chef de l'État autour de rendez-vous discrets et autres déjeuners en tête-à-tête. Mais aussi d'un point de vue amical, car les deux hommes s'apprécieraient sincèrement. Une relation renforcée par la bonne entente entre Brigitte Macron et Carla Bruni. Ainsi, à l'été 2018, tous se seraient retrouvés pour partager un repas au palais de l'Élysée. De la partie, la petite Giulia aurait alors demandé : "Pourquoi on n'habite plus ici ?" Son père aurait eu du mal à lui répondre, c'est donc Emmanuel Macron qui s'en serait chargé.

Si la petite Giulia semble avoir conservé quelques bons souvenirs de ses quelques mois de vie à l'Élysée, difficile d'en dire autant de sa mère, Carla Bruni. Lors d'un long entretien accordé à France Culture en février dernier, l'ancienne première dame était revenue sur cette période : "Les gens s'imaginent que, par ambition, on peut épouser un homme qui est président de la République, avait-elle ainsi affirmé. Ils ne s'imaginent pas que pour quelqu'un qui est artiste, ce n'est pas du tout commode et tout le monde n'a pas envie de pouvoir. (...) Tout ça était dissuasif pour moi. J'étais soulagée de partir de là-bas avec lui."