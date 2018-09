Carla Ginola harcelée à l'école : "J'ai toujours des séquelles"

L'enfance de Carla Ginola n'a pas toujours été rose. Lors d'une interview accordée à nos confrères de France dimanche, la jeune femme de 24 ans – que le public retrouvera samedi 29 septembre 2018 sur TF1, dans Danse avec les stars 9 – a admis que "les années collège [s'étaient] vraiment très mal passées".

"Déjà j'étais petite, je n'avais pas beaucoup de formes, et, du coup, on se moquait pas mal de moi. Et je n'avais pas trop de copines. Quand je suis arrivée au lycée, à Londres, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Ces années difficiles m'avaient vraiment détruite. (...) J'étais terriblement isolée", a confié Carla Ginola. Le fait qu'elle soit la fille de l'ancien footballeur professionnel David Ginola a sans doute également joué.

L'influenceuse a expliqué qu'en déménageant à Sainte-Maxime (dans le Var) après que son papa a arrêté le football en 2002, sa famille et elle pensaient être bien accueillies car c'est là-bas que l'animateur de M6 a grandi. "Mais finalement, on avait l'impression que tout le monde le détestait", a admis la belle Carla. La raison ? Le fameux match France-Bulgarie qui s'est déroulé en novembre 1993.

Pour rappel, les Bleus devaient au moins faire un match nul pour se qualifier à la Coupe du monde 94. Mais à quelques secondes de la fin du match, David Ginola avait tenté un centre qui était trop long, ce qui avait permis aux Bulgares de récupérer la balle et de marquer. Très vite, le public l'avait donc accusé d'être à l'origine de cette défaite. Une attitude que sa fille ne cautionne pas : "Je ne comprendrai jamais pourquoi la responsabilité de cette défaire lui a tant collé à la peau...Quand tu joues au foot, tu formes une équipe, non ?", s'est-elle agacée.

Quoi qu'il en soit, Carla Ginola espère bien prendre sa revanche grâce à Danse avec les stars : "On a essayé de me détruire, mais je suis encore là ! J'ai pourtant toujours des séquelles de ces années où ça s'est mal passé. Je reste très introvertie. Si j'ai fait le casting de l'émission, c'est justement pour continuer sur ma lancée", a conclu la jeune femme.

L'intégralité de l'interview de Carla Ginola est à retrouver dans le magazine France dimanche du 28 septembre 2018.