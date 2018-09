Danse avec les stars 9 : Pamela Anderson, Iris Mittenaere... Les couples dévoilés

Danse avec les stars 9 sera prochainement de retour sur TF1. La production prépare donc activement cette nouvelle saison en coulisses et à quelques semaines de la diffusion, les couples ont déjà été formés. On le savait déjà, Héloïse Martin (Tamara) partagera l'aventure avec Christophe Licata et Pamela Anderson avec Maxime Dereymez.

Le mannequin Terrence Telle sera quant à lui associé à Fauve Hautot qui fait son retour en tant que danseuse dans l'émission, après avoir officié en tant que jurée durant deux saisons, comme l'ont dévoilé nos confrères de Puremédias. Ils ont également annoncé que Christian Millette danserait avec la chanteuse Lio, Iris Mittenaere avec Anthony Colette, Carla Ginola avec Jordan Mouillerac et Clément Rémiens (Demain nous appartient) avec Denitsa Ikonomova.

La star de Taxi 5 Anouar Toubali aura le plaisir d'échanger plusieurs pas de danse avec Emmanuelle Berne. Après un an d'absence, la belle blonde fait en effet son grand retour. On n'oublie pas Jeanfi Janssens qui dansera avec Marie Denigot, Vincent Moscato avec Candice Pascal (gagnante l'an dernier avec Agustin Galiana) et Basile Boli avec Katrina Patchett.

Pour rappel, c'est Camille Combal qui assurera la présentation de Danse avec les stars 9. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) sera épaulé par Karine Ferri. Et côté jury, Jean-Marc Généreux et Chris Marques ont rempilé. Fauve Hautot en revanche aurait pris la décision de le quitter pour de nouveau danser avec une célébrité et devrait être remplacée par Shy'm. Nicolas Archambault serait quant a lui remplacé par l'ancien danseur étoile Patrick Dupond.