Pamela Anderson : Son danseur pour "Danse avec les stars 9" dévoilé

Danse avec les stars 9 (TF1) se prépare activement en coulisses. Si son compagnon Adil Rami va une fois de plus tenter de briller sur un terrain de football avec les Bleus (contre l'Allemagne le 6 septembre et les Pays-Bas le 9 septembre dans le cadre de la ligue des Nations), c'est sur une piste de danse que Pamela Anderson tentera de s'imposer pour succéder à Agustin Galiana et Candice Pascal.

La bombe notamment connue pour son rôle de C.J. Parker dans la série Alerte à Malibu a en effet été choisie pour participer à la saison 9 du célèbre concours de danse. Et selon nos confrères de Gala, c'est au bras de Maxime Dereymez qu'elle tentera d'impressionner le jury ainsi que le public. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Et le beau brun de 36 ans a de quoi être flatté puisque c'est Pamela Anderson qui a insisté pour danser avec lui. Selon nos informations, Maxime Dereymez devra donc se rendre à Marseille, ville dans laquelle elle réside avec Adil Rami, dès le mois prochain pour débuter les entraînements puisque la jolie blonde de 51 ans ne peut se déplacer jusqu'à Paris pour les répétitions, sa vie est à Marseille maintenant.

Pour rappel, le casting sera également composé de Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, l'actrice Héloïse Martin (Tamara), Carla Ginola, l'humoriste Jeanfi Janssens, l'ancien joueur de l'OM Basile Boli, le mannequin Terence Telle et la star de Demain nous appartient Clément Rémiens. Des noms tous confirmés par TF1. Ils affronteront également Vincent Moscato, dont la participation avait été révélée en exclusivité par Purepeople.com, ainsi que la chanteuse Lio et le comédien Anouar Toubali (Taxi 5), des noms annoncés par Puremédias.

Du côté de la présentation, c'est sur Camille Combal que la première chaîne a misé. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) sera épaulé par Karine Ferri. Et côté jury, Jean-Marc Généreux et Chris Marques ont rempilé. Fauve Hautot en revanche aurait pris la décision de le quitter pour de nouveau danser avec une célébrité et devrait être remplacée par Shy'm. Nicolas Archambault serait quant a lui remplacé par l'ancien danseur étoile Patrick Dupond.