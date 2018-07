Carla Ginola complète le casting de Danse avec les stars !

Et de 11 ! Après de longues semaines de secret, la liste complète des nouveaux candidats de Danse avec les stars saison 9 a enfin été dévoilée par le journal Ici Paris. En effet, ce mercredi 25 juillet 2018, l'hebdomadaire a révélé en exclusivité le dernier nom manquant au casting : celui de Carla Ginola.

La fille de David Ginola, est connue pour sa carrière de mannequin en plein essor. Grande passionnée de mode, elle tient également un blog sur ce thème. À seulement 25 ans, Carla s'est également fait remarquer sur son compte Instagram en postant régulièrement des photos très sexy... Pour rappel, la fille de l'ancien footballeur s'est également essayée à l'exercice de chroniqueuse pour Touche pas à mon poste en 2017.

Carla Ginola rejoint ainsi le groupe de personnalités confirmées pour fouler le parquet cet automne. La jeune femme sera donc en compétition avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, la chanteuse Lio, les acteurs Anouar Toubali, Clément Rémiens et Héloïse Martin, le mannequin Terence Telle, les sportifs Basile Boli et Vincent Moscato, l'humoriste Jeanfi Janssens et enfin la star américaine Pamela Anderson.

Pour la première fois, le casting est composé de onze participants, dont cinq femmes et six hommes. La parité n'est donc pas respectée et la finale se jouera entre trois binômes.

Ces onze nouveaux candidats devront faire leurs preuves devant un jury exigeant. Selon les informations de Télé Loisirs, il sera composé du danseur étoile Patrick Dupond et Shy'm, gagnante de la saison 2 du programme. Chris Marques et Jean-Marc Généreux devraient également toujours faire partie de la bande.

