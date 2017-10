TPMP : Carla Ginola nouvelle chroniqueuse, son père David surpris en direct

Pour cette nouvelle saison de Touche pas à mon poste (C8), Cyril Hanouna renouvelle son équipe de chroniqueurs. Ainsi, Pierre Ménès, Rachid Arhab ou encore Aurore Aleman, l'épouse de Benjamin Castaldi, ont rejoint la bande. Lundi 16 octobre 2017, une nouvelle recrue a fait son arrivée sur le plateau : Carla Ginola.

La blogueuse mode suivie par plus de 50 000 personnes sur Instagram est également connue pour être la fille d'une véritable star. Son père, David Ginola, ancien footballeur et désormais animateur télé, n'était alors pas au courant de sa nouvelle fonction... et l'a appris en direct !

Après avoir fait deviner l'identité de Carla Ginola à ses chroniqueurs, Cyril Hanouna a joint par téléphone l'ancien international français de 50 ans afin de lui annoncer que la belle blonde aux yeux azur avait rejoint son équipe.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que David Ginola a été surpris par la nouvelle. "Mais non", a-t-il d'abord lancé. Puis, après quelques secondes de discussion, il a ajouté : "Tu t'en occupes très bien j'espère, fais attention à toi."

Si Carla Ginola officie aux côtés de Cyril Hanouna dans TPMP (C8), son père reprend l'animation de La France a un incroyable talent sur M6 dès le 26 octobre prochain.