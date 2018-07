Nicolas Archambault : Pourquoi il a quitté "Danse avec les stars"

Le casting de la saison 9 de Danse avec les stars (TF1) est bouclé. Les téléspectateurs auront le plaisir de voir Pamela Anderson, Iris Mittenaere, Carla Ginola, la chanteuse Lio, l'actrice de Tamara Héloïse Martin, l'humoriste Jeanfi Janssens (Les Grosses Têtes,RTL), l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens, la star de Pattaya et Taxi 5 Anouar Toubali, l'ex-footballeur Basile Boli et l'ancien rugbyman Vincent Moscato évoluer sur la piste de danse de l'émission de TF1. Du côté de l'animation, c'est l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Camille Combal qui a été choisi pour remplacer Sandrine Quétier. Il sera épaulé par Karine Ferri. Il y aura également du changement dans le jury. Si Chris Marques et Jean-Marc Généreux rempilent, ce n'est pas le cas de Fauve Hautot qui sera de retour en tant que danseuse. Nicolas Archambault, lui, vivra de nouvelles aventures.

D'un commun accord avec la production, le jeune homme a en effet pris la décision de céder sa place pour "se consacrer à ses divers projets professionnels, notamment dans la production audiovisuelle, et de spectacles", comme l'indique son attachée de presse par voie de communiqué.

Le beau brun coproduira notamment une série et continuera à assurer la tournée de la comédie musicale Saturday Night Fever. Il souhaite aussi permettre à la troupe de son projet GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beat) de se produire à Paris. Pour rappel, il s'agit d'une comédie musicale chorégraphiée par Nicolas Archambault et son épouse Wynn Holmes "mettant en lumière la jeunesse Rom originaire de Belgrade à travers une série de films et de spectacles joués à Montréal, New York et Londres".

Fauve Hautot et Nicolas Archambault devraient être remplacés par Shy'm et l'ancien danseur étoile Patrick Dupond.