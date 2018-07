EXCLU - Danse avec les stars 9 : Un ancien sportif complète le casting... inédit !

Le casting de Danse avec les stars 9 (TF1) est bouclé. Et, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, la parité ne sera pas respectée. Il n'y aura en effet que quatre femmes contre six hommes cette année. A moins que la première chaîne et BBC Worldwide France décident de recruter encore deux candidates, et donc deux danseurs supplémentaires (ce qui paraît assez improbable), les téléspectateurs seront face à une situation inédite !

En attendant l'officialisation, Purepeople est en mesure de vous révéler la personnalité qui complète ce casting de choix. Il s'agit de... Vincent Moscato. L'ancien international de rugby à XV français, également comédien, humoriste et animateur dont les auditeurs de RMC connaissent bien la "grande gueule", a en effet accepté de rejoindre cette belle compétition qui devrait être diffusée à la rentrée.

Il affrontera ainsi le mannequin Terence Telle, qui vient d'être annoncé par Puremédias. Nos confrères ont également dévoilé les noms suivants : Jeanfi Janssens, humoriste qui officie dans Les Grosses Têtes (RTL), ainsi que celle de Pamela Anderson, l'ancienne reine de beauté Iris Mittenaere, la chanteuse Lio et l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens. La star de Pattaya et Taxi 5 Anouar Toubali, l'ex-footballeur Basile Boli et l'actrice de Tamara Héloïse Martin ont aussi été annoncés.

L'émission sera animée par l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Camille Combal. Le beau brun a accepté de remplacer Sandrine Quétier, qui a quitté le groupe TF1 en décembre dernier. Il sera épaulé par Karine Ferri, qui vient de donner naissance à sa fille Claudia comme nous vous l'avons révélé en exclusivité.

Du côté du jury, Jean-Marc Généreux et Chris Marques seront de retour. Fauve Hautot fera également partie de l'émission, mais en tant que candidate. Elle devrait être remplacée par la chanteuse Shy'm. Nicolas Archambault pourrait quant à lui être remplacé par l'ancien danseur étoile Patrick Dupond.

Information exclusive, toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.