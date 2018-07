Karine Ferri : "Comblée" par son rôle dans "Danse avec les Stars"

Maman d'une petite Claudia depuis le 16 juillet 2018, deux ans après avoir donné naissance à son premier enfant, Maël, Karine Ferri n'a pas l'intention pour autant de mettre un frein à sa carrière. Bien au contraire, la chérie de Yoann Gourcuff a déjà des projets plein la tête pour la rentrée prochaine. Parmi eux, il y a Danse avec les Stars.

En effet, Karine Ferri est annoncée pour co-animer le programme de TF1 en soutien à Camille Combal. Une émission qu'elle connaît bien puisqu'elle a été candidate et même finaliste en 2016. Questionnée sur son arrivée prochaine par le magazine Télé 7 jours, la belle brune en dévoile un peu plus sur son rôle au sein du concours de danse : "Je serai toujours dans la Red Room, pour compiler les réactions à chaud des danseurs", explique-t-elle. Et d'ajouter : "C'est un rôle qui me convient et que j'essaie de tenir dans les différents programmes dans lesquels j'interviens. Etre à l'écoute, être une épaule sur laquelle on peut s'épancher... cela me comble."

Aussi la petite protégée de Nikos Aliagas admet-elle avoir d'ores et déjà hâte de reprendre le travail et de retrouver son nouveau collègue Camille Combal : "Avec Camille, nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois. On ne se connaît pas encore très bien, mais nous avons discuté et il me fait beaucoup rire ! (...) Je pense que travailler ensemble sera génial. Il me tarde vraiment de démarrer cette aventure."