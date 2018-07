Karine Ferri maman pour la deuxième fois : Son grand changement à venir...

Il y a une semaine, le 16 juillet 2018, Purepeople.com vous révélait en exclusivité que Karine Ferri avait accouché de son deuxième enfant, une petite fille, née de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff. À cette occasion, la protégée de Nikos Aliagas avait posté une première photo touchante de la petite Claudia. Si Karine Ferri a vu son quotidien complètement chamboulé par l'arrivée de la grande soeur de Maël, ce n'est pas fini. En effet, celle qui s'est pacsée avec Yoann Gourcuff en 2017 doit désormais faire ses bagages et quitter la ville de Rennes en Bretagne, où elle vivait depuis trois ans pour accompagner son cher et tendre qui évoluait au Stade rennais FC.

La raison ? Son compagnon rejoint le club de foot à Dijon pour une saison et emmène toute sa petite famille avec lui. C'est sur le compte Twitter officiel du DFCO que le footballeur a annoncé son transfert : "Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de vous retrouver pour j'espère vivre une belle saison et partager de belles victoires et de belles émotions."

Heureuse en ménage, Karine Ferri l'est aussi au travail. La belle brune est annoncée pour coanimer l'émission a succès de TF1, Danse avec les stars, à la rentrée au côté de Camille Combal.

Ayant sa carrière à Paris depuis ses débuts, le belle s'est toujours démenée pour accomplir son rôle d'animatrice même en vivant dans une ville différente. Nul doute qu'elle parviendra à allier sa vie de famille et son travail. "Je partage ma semaine entre Paris et Rennes, où j'ai ma vie de famille. Cet équilibre me permet de ne pas ressentir la tension qu'il peut y avoir dans le milieu de la télé avec cette course contre la montre permanente", avait-elle déclarée à Télé 7 Jours en février dernier.