Karine Ferri maman pour la 2e fois (EXCLU) : Elle a accouché !

Ça y est ! Ce lundi 16 juillet 2018, Karine Ferri (36 ans) a donné naissance à son deuxième enfant, révèle Purepeople.com en exclusivité. Une petite fille que son compagnon Yoann Gourcuff et elle ont décidé de prénommer Claudia.

Interrogée par nos confrères de Gala il y a quelques semaines, Karine Ferri, déjà maman d'un petit garçon baptisé Maël et né le 6 avril 2016, avait confié à propos de cette nouvelle étape dans sa vie : "Je suis une femme et une maman heureuse. J'aime les familles nombreuses. Et j'aime les enfants. Ils sont ce que nous avons de plus beau... Donc, je suis vraiment comblée."

Au cours du même entretien, elle ne cachait pas pour autant avoir quelques appréhensions : "Je suis plutôt inquiète, avouait-elle, comme toutes les mamans je pense. On devient vulnérable en devenant mère. Car on a toujours peur que quelque chose arrive. Nos enfants deviennent notre priorité. On comprend aussi réellement le sens du mot aimer. C'est un amour vraiment indescriptible. Plus fort que tout, qui nous bouleverse et nous donne de l'énergie pour avancer."

Karine Ferri pourra profiter de ses vacances pour pouponner. Et à la rentrée, une nouvelle émission l'attend. Elle a en effet été choisie pour co-animer la saison 9 de Danse les stars (TF1) avec Camille Combal. Le public la retrouvera également à la coprésentation de The Voice Kids 5 et de The Voice 8.

Information exclusive, reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.