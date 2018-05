Karine Ferri "maman inquiète et comblée" : Ce qui la bouleverse !

En avril 2018, Karine Ferri confirmait sa deuxième grossesse auprès de nos confrères de Télé Star. La journaliste de TF1 avait vécu "un immense bonheur, un moment intense et merveilleux". Déjà mère d'un petit Maël de 2 ans, fruit de sa relation avec son compagnon le footballeur Yoann Gourcuff, la jeune femme de 36 ans s'apprête donc à agrandir sa famille. Ce 16 mai 2018, elle s'est d'ailleurs confiée sur l'arrivée de son futur bébé lors d'une interview accordée au magazine Gala.

Épanouie dans cette nouvelle grossesse, Karine Ferri se réjouit de cette étape de sa vie : "Je suis une femme et une maman heureuse. J'aime les familles nombreuses. Et j'aime les enfants. Ils sont ce nous avons de plus beau... Donc, je suis vraiment comblée." Elle ne cache pas pour autant ses doutes et ce qui la bouleverse dans son rôle de mère : "Je suis plutôt inquiète. Comme toutes les mamans je pense. On devient vulnérable en devenant mère. Car on a toujours peur que quelque chose arrive. Nos enfants deviennent notre priorité. On comprend aussi réellement le sens du mot aimer. C'est un amour vraiment indescriptible. Plus fort que tout, qui nous bouleverse et nous donne de l'énergie pour avancer."