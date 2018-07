Karine Ferri maman : Première photo touchante de bébé

Devenue maman pour la deuxième fois le lundi 16 juillet 2018, d'une petite fille prénommée Claudia comme le révélait en exclusivité Purepeople.com, l'animatrice Karine Ferri est sur un petit nuage. Ce mardi 17, elle a partagé une publication sur son compte Instagram.

La jolie animatrice de 36 ans, compagne du footballeur Yoann Gourcuff, a posté une craquante photo des petits petons de son bébé et a partagé une flopée de mots-dièse en légende. "aboutyesterday #16juillet2018 #mylove #myprecious #sohappy #happymum #happytime #myfamily #welcomemybaby", a-t-elle écrit. Une première publication pour partager sa joie d'être de nouveau maman qui a rapidement fait sensation puisque pas moins de 12 000 de ses followers ont "liké" la photo !

Karine Ferri, qui est aussi la maman d'un petit Maël né le 6 avril 2016, va prendre un peu de repos avant d'attaquer sa rentrée. En effet, l'animatrice de TF1 va co-animer la saison 9 de Danse les stars (TF1) avec Camille Combal et le public la retrouvera également à la co-présentation de The Voice Kids 5 et de The Voice 8.

Encore toutes nos félicitations !