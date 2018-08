Basile Boli : Ce qui l'a poussé à participer à "Danse avec les stars"

Basile Boli est à l'honneur ce vendredi 24 août 2018 dans le magazine sportif L'Equipe. L'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France dans les années 1990 participera à la prochaine édition de Danse avec les stars (TF1) en octobre.

A cette occasion, nos confrères du quotidien le questionne sur ses motivations à rejoindre une telle émission. Et c'est une raison pleine d'émotions que révèle le footballeur de 51 ans : "Cela faisait plusieurs fois que TF1 me le proposait. Cette fois, j'avais un challenge, celui d'y participer pour mon petit neveu Thomas Viard, qui s'est fait amputer à l'âge de dix ans... Il a récemment gagné sa première course sur 100 mètres, je devais honorer mon pari."

Prêt à tout donner pour rendre fier sa famille, Basile Boli avoue être un "compétiteur qui veut aller au bout de l'émission". Pour cela, encore faut-il se débrouiller en danse. Un domaine qui n'est pas étranger à l'as du ballon rond, enfin presque... "En tout cas, j'ai le rythme ! (...) Mon style de danse, c'est plutôt la musique black, de la funk aux chansons africaines", explique-t-il. Pas sûr qu'il aura l'occasion de montrer ses talents sur ce style de musique, en revanche, Basile Bali compte bien mettre de l'ambiance dans la compétition.

Basile Boli foulera le parquet en octobre sur la première chaîne et sera en compétition avec Iris Mittenaere, Carla Ginola, Heloïse Martin, Anouar Toubali, Jeanfi Janssens, Pamela Anderson, Clément Ramiens, Lio, Vincent Moscato et Terence Telle.