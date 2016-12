Carlos Tevez a enfin épousé Vanesa : Un formidable mariage marathon

Les footballeurs sont décidément des cibles préférentielles pour les malfaiteurs, et quand ce n'est pas à la faveur d'un match à l'extérieur que les cambrioleurs s'introduisent chez eux, c'est pendant leur mariage ! Carlos Tevez célébrait le sien jeudi 22 décembre 2016 en Uruguay ; et pendant les quatre jours de la noce, la maison du footballeur argentin à Buenos Aires, dans la banlieue chic de San Isidro, était visitée.

Ignorant de cette mésaventure, l'ancien attaquant de Manchester United, Manchester City et la Juventus de Turin, revenu en 2015 porter les couleurs de son club d'origine, Boca Juniors, et annoncé partant pour le Shanghai Shenua en Chine (avec un salaire de 40 millions de dollars à la clé), était tout à son bonheur d'épouser, après 19 ans d'amour, sa compagne Vanesa Mansilla. Le couple, qui a eu trois enfants, Florencia (9 ans), Katie (6 ans) et Lito (2 ans), s'est uni entre San Isidro et Carmelo, station balnéaire frontalière de l'extrême sud-ouest de l'Uruguay, non loin de la capitale argentine.

Quatre jours de fête ont été organisés, sur les rives du Rio de la Plata, auxquels pas moins de 260 invités étaient conviés, jusqu'au milieu de la journée du 25 décembre. Véritable événement, "le mariage de l'année", comme il a été qualifié par les médias locaux, a fait l'objet d'un reportage télévisé complet de la chaîne argentine TN, qui a filmé la cérémonie civile (jeudi à San Isidro), la cérémonie religieuse (vendredi) et la réception (jusqu'au dimanche) - soit une vidéo d'un peu plus de six minutes de bonheur total. "Merci d'être l'amour de ma vie, le père de mes enfants et mon partenaire de vie", s'est émue Vanesa, divine dans une robe de mariée du créateur Javier Saiach, au moment de prendre son homme pour époux pour la vie, avant de fondre en larmes et de recevoir les baisers de celui-ci, superbe en costume bleu clair (le petit Lito était assorti). Les amoureux, tous deux âgés de 32 ans, se sont connus adolescents lors d'un bal populaire dans la banlieue nord de Buenos Aires et leur histoire a survécu à une passade du footballeur avec une autre.

"C'est une sensation unique, nous vivons l'un des plus beaux jours de notre vie. C'est une confirmation de notre amour", a notamment déclaré l'heureux marié en sortant du bureau des registres de San Isidro, sous une intense pluie de riz.