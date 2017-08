Carole (L'amour est dans le pré 2017) : AVC, mort imminente... Elle se livre

Avant le début de la diffusion de L'amour est dans le pré 2017, Karine Le Marchand avait révélé que Carole a été victime d'un AVC par le passé. L'éleveuse de Saint-Bernard de 48 ans, qui accueille Didier et Éric chez elle, en a dit plus dans l'épisode du 31 juillet et son témoignage est bouleversant !

Lors d'un déjeuner pris au soleil, la belle quadragénaire a tout d'abord révélé avoir fait un AVC suite à un accident de la route : "Je devais changer les pneus le lendemain. Ils étaient lisses. J'ai pris la voiture, il y avait un camion, je me suis pris le camion."

Précisant que sa ceinture de sécurité avait serré sa carotide, elle qui a aussi été opérée du genou et a eu deux côtes cassées suite à cet accident poursuit : "À l'hôpital ils n'ont pas vu ma tête car j'étais couchée et ils ont dit : 'Demain, vous rentrez chez vous.' Moi je tchatchais, tout allait bien. Ils m'ont amenée aux toilettes. Je me suis assise et là, terminé ! Ils ont dit : 'Ou elle meurt ce soir, ou elle sera hémiplégique, ou elle ne pourra plus parler.' Et j'ai fait les trois !"

Je suis montée dans le tunnel

Puis, Carole raconte sans détour son expérience de mort imminente : "Je suis montée dans le tunnel, la lumière là-haut. Et puis après j'ai marché, il y avait des gens âgés qui m'attendaient. C'était tellement de paix ! Il y avait tellement de choses belles. Et puis il y a des gens, ma marraine et ma tante qui m'ont dit : 'Tu es trop jeune, ce n'est pas maintenant.' Alors j'ai compris où j'allais, j'ai tout fait en arrière et je suis revenue."

En vie donc, Carole a dû ensuite apprendre à reprendre le contrôle de son corps. Restée hémiplégique pendant trois jours, elle a fini par bouger les doigts. Autre challenge qu'elle a surmonté : réapprendre à parler. "J'ai vu un orthophoniste pendant trois ans. Je ne parlais pas du tout. Pendant un an, aucun mot. Je disais : 'Trois, bébé, peur !' C'est tout. J'allais chez l'orthophoniste quatre heures par jour !", témoigne-t-elle.

Depuis cet accident et toutes les complications qui ont suivi, Carole voit la vie différemment. "Je me dis qu'il faut que je fasse de belles choses dans ma vie (...) Il faut être quelqu'un de bien", conclut-elle. Une belle philosophie.