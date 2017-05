Carolina Herrera : Le neveu de la styliste sauvagement assassiné au Venezuela

C'est une triste et sordide affaire qui a été révélée par la presse internationale. Selon le Page Six, qui cite la chaîne NBC 6 South Florida, le neveu de la styliste vénézuélienne Carolina Herrera (78 ans) a sauvagement été assassiné non loin de Caracas.

Reinaldo Jose Herrera était un entrepreneur de 34 ans. Selon une source policière, il a été retrouvé mort vendredi 12 mai au côté d'un collègue, l'architecte Fabrizio Alberto Mendoza (31 ans), sur une ancienne route reliant la capitale à La Guaira. Les deux hommes avaient été kidnappés la veille à la sortie d'un restaurant. Après quelques heures de disparition, les deux hommes ont finalement été retrouvés à l'arrière d'une camionnette, vraisemblablement tués d'une balle dans la tête.

Toujours selon les médias, les criminels responsables de cette double exécution avaient sommé la famille des victimes de leur fournir une rançon. Celle-ci aurait d'ailleurs été versée mais n'aurait malheureusement pas empêché l'exécution de Reinaldo Jose Herrera et Fabrizio Alberto Mendoza...

D'après des chiffres cités en décembre 2016 par RFI, le Venezuela serait aujourd'hui le deuxième pays le plus violent du monde après le Salvador. Plusieurs pays recommandent à leurs ressortissants de ne pas s'y rendre en raison du nombre élevé de crimes violents, de l'instabilité politique et économique et de la dégradation des conditions de vie élémentaires, notamment en santé et en nourriture. "Le Venezuela termine l'année avec un taux d'homicide de 91,8 pour 100 000 habitants. Les pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie sont à un homicide pour 100 000 habitants. Le Venezuela a un taux d'homicide 90 fois plus important", constatait Roberto Briceño Leon, le directeur de l'Observatoire vénézuélien de la violence (OVV). Au total, 28 479 meurtres ont été recensé en 2016.