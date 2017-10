Caroline de Hanovre et Zabou Breitman, duo chic pour le sacre de Michel Tremblay

Discrète mais toujours aussi investie dans ses patronages culturels, la princesse Caroline de Hanovre prenait part jeudi 5 octobre 2017 à l'Opéra de Monte-Carlo à la remise des prix littéraires décernés chaque année par la Fondation Prince Pierre de Monaco, instaurée en 1966 par le prince Rainier III en hommage à la mémoire de son propre père, Pierre de Polignac.

Présidente de la Fondation, la soeur aînée du prince Albert était associée au journaliste et romancier Christophe Ono-dit-Biot, animateur de cette édition – il était à cette occasion "L'Invité du week-end" de Monaco Channel – qui a consacré l'écrivain et dramaturge québécois Michel Tremblay pour l'ensemble de son oeuvre. Un oeuvre "foisonnant", comme l'a souligné le maître de cérémonie : plus d'une trentaine de romans, presque autant de pièces de théâtre, des scénarios pour le cinéma, deux comédies musicales, un livret d'opéra, des chansons... D'ailleurs, le lauréat a souhaité partager ses lauriers avec les quelque 2000 personnages mus sous sa plume. "C'était la troisième fois que j'étais en nomination. Et je commence à me faire vieux, alors..., a réagi avec humour l'auteur de 75 ans dans le reportage réalisé sur place par le média monégasque. Non, c'est un honneur extraordinaire. Surtout quand c'est à l'étranger, cette reconnaissance d'un autre pays fait toujours un plaisir très particulier, de savoir que loin de l'autre côté de l'Atlantique on vous reconnaît."

Outre ce prix phare doté de 15 000 euros, la Fondation Prince Pierre de Monaco a attribué la Bourse de la Découverte, prix assorti de 12 000 euros, à Blandine Rinkel pour son premier roman, L'abandon des prétentions. "Il est d'autant plus émouvant à recevoir, ce prix, que cela se passe à Monaco, dans ce luxe et ce faste, alors que mon livre parle d'une paysanne bretonne qui a tout conquis à la force du poignet : ma mère. J'ai l'impression que c'est rendre quelque chose à sa vie, symboliquement il y a quelque chose de fort dans cette contradiction-là", s'est réjouie avec effusion la jeune lauréate.

Le Coup de coeur des lycéens 2017, lui, est allé à Gilles Marchand pour Une bouche sans personne.

Au cours de la même cérémonie, marquée par la participation de la comédienne Zabou Breitman, qui a lu des passages des trois ouvrages primés, deux prix musicaux ont été remis (le Coup de Coeur des Jeunes Mélomanes à Admir Shkurtaj pour son opéra Katër I Radës – Il Naufragio et le Tremplin musical au producteur Harry Vogt), ainsi que le Prix pour un essai critique sur l'art contemporain, récolté par Shanay Jhaveri pour son article As visible from the outside filmmakers and India.