Caroline Garcia célibataire : pourquoi délaisse-t-elle sa vie amoureuse ?

Roland-Garros est l'un des rendez-vous incontournables de l'année tennistique. Le tournoi qui attire des milliers de spectateurs à la porte d'Auteuil a débuté avec les qualifications. Pour ceux qui sont déjà assurés de défendre leur place sur la terre battue parisienne, les hostilités ont débuté le samedi 25 mai.

Quelques jours avant son entrée en lice le 26 mai, Caroline Garcia a accordé une interview à Paris Match, menée par une autre spécialiste de la petite balle jaune. Entrée dans l'histoire de Roland-Garros en s'imposant à quatre reprises (2003, 2005, 2006 et 2007), Justine Henin a questionné Caroline Garcia sur sa carrière, mais également sur sa vie personnelle.

Jamais la numéro 7 mondiale ne s'est jamais affichée avec un compagnon, sa vie amoureuse n'est pas sa priorité. "Je vis essentiellement avec mes parents. Je n'ai pas d'histoire d'amour, pas de fiancé", confie celle qui avait été choisie pour faire partie du jury de l'élection de Miss France 2019 en décembre dernier. La joueuse française de 25 ans fait passer le sport avant tout, au point de délaisser, momentanément, sa vie sentimentale, et elle assume. "Quand on trouve quelqu'un – ce qui n'est pas mon cas –, il faut s'y consacrer à fond pour que ça dure. J'ai l'exemple du couple que forment mes parents. Je n'ai pas la place pour cela", explique-t-elle. Si Caroline Garcia ne vit aujourd'hui que pour le tennis, elle n'envisage pas de rester seule ad vitam aeternam. "J'ai envie de tomber amoureuse, de me marier, d'avoir des enfants, précise-t-elle. Mais pas maintenant."

L'intégralité de l'interview de Caroline Garcia est à découvrir dans Paris Match en kiosque le 23 mai 2019.