Caroline Receveur: Baiser en pleine rue avec Hugo, le couple se dévoile en vidéo

Voilà une vidéo qui devrait ravir les fans du couple formé par Caroline Receveur et son boyfriend Hugo Philip. Le duo, qui affiche régulièrement sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux, vient d'accepter d'être filmé par un professionnel.

La vidéo dévoilée sur Instagram a été tournée en noir et blanc. La jolie blonde en pantalon noir et chemisier blanc, le beau brun en jean noir, veste en cuir et T-shirt noir marchent dans les rues de ce qui semble être Paris. Enlacés, ils échangent un baiser enfumé ou un autre très langoureux, le beau gosse plaqué contre le mur.