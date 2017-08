Caroline Receveur : Séparée de son bel Hugo, la bombe déjà en manque

Ils ont l'habitude de passer leurs vacances loin de la France, à Miami ou l'île Maurice, mais cette fois-ci, Caroline Receveur et son très charmant boyfriend Hugo Philip ne se sont pas envolés très loin. Le jeune couple a choisi la Corse et la région très prisée de Porto-Vecchio pour prendre le soleil en compagnie de plusieurs amis. Hébergés dans une magnifique villa avec piscine située en plein coeur de la ville du sud de la Corse, Caroline Receveur et Hugo Philip ont succombé au charme des magnifiques eaux turquoise. Un dépaysement saupoudré d'amour.

Si les tourteraux s'étaient montrés particulièrement discrets au début de leur histoire, aujourd'hui ils ne se cachent plus. Folle de son chéri au physique d'apollon, Caroline Receveur s'expose régulièrement à ses côtés, comme lors de ces vacances corses. Mais parce que toutes les bonnes choses ont eu une fin et qu'Hugo a été rappelé par sa carrière de mannequin, le couple n'a eu d'autre choix que de refaire ses valises et se dire au revoir. Une séparation provisoire qui pèse déjà lourd dans le coeur de la belle Caroline. Pour preuve, le message posté par la blogueuse et influenceuse de 29 ans sur sa page Instagram.

Triste de ne plus avoir son chéri à ses côtés, l'ancienne candidate de Danse avec les stars a ainsi posté : "Can't wait to kiss you again" (Impatiente de pouvoir t'embrasser à nouveau), "#alreadymissyou" (tu me manques déjà). Une déclaration d'amour illustrée avec une photo d'elle apposant un tendre baiser sur la joue d'Hugo.