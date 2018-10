Caroline Receveur et Pauline Ducruet : Joli duo en petites robes à Monaco

Les influenceurs ont à présent leur cérémonie. Pour la toute première fois se sont déroulés les Influencer Awards Monaco, événement unique au monde imaginé par Lolita Abraham, jeune entrepreneuse belge qui réside à Monaco). "C'est un endroit incontournable pour les influenceurs. J'ai remarqué qu'ils aimaient venir ici et montrer ce qu'ils y faisaient", a confié cette dernière à Nice-Matin. Pour cette première édition organisée le 7 octobre 2018 à l'hôtel Méridien de Monaco, Pauline Ducruet a été désignée ambassadrice et présidente du jury.

N'importe quel influenceur ou influenceuse du monde entier ayant plus de 25 000 abonnés pouvait se présenter aux Influencer Awards Monaco, les internautes élisant au final les 100 influenceurs en compétition. Dix d'entre eux ont été récompensés dans dix catégories différentes : voyages, lifestyle, beauté, gastronomie, humour/divertissement, sport santé/fitness, mode, art/culture, philanthropie/ écologie et rôle parental. Caroline Receveur faisait partie de ceux-là.

Aujourd'hui une blogueuse mode et beauté incontournable qui comptabilise près de 3 millions d'abonnés sur Instagram, l'ancienne candidate de Secret Story, qui est à la tête de la marque Wandertea, a remporté deux prix : celui de l'influenceur lifestyle 2018 et le prix d'honneur. "Un grand bravo à toutes les équipes pour ce fabuleux week-end et cette belle cérémonie qui, pour la première fois, a mis en lumière et récompensé notre rôle d'influenceur sur les réseaux sociaux. Enfin, un immense merci pour tous ces moments d'émotions que je vis grâce à VOUS et à votre soutien depuis plusieurs années maintenant", a-t-elle réagi sur sa page Instagram, publiant plusieurs images de la soirée. La double lauréate a tout récemment changé de couleur de cheveux et adopté un look automnal.