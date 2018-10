Caroline Receveur : Star de la Fashion Week, elle dévoile ses "beauty looks"

Caroline Receveur est un défilé à elle toute seule ! Alors que la Fashion Week bat son plein à Paris depuis le 25 septembre 2018, la it-girl de 30 ans et jeune maman de Marlon a laissé de côté les biberons et les couches pour rejoindre les stars sur le banc des shows. Balmain, Etam, Isabel Marant, Elie Saab... La compagne d'Hugo Philip était présente à tous les plus grands événements de la semaine de la mode.

De retour à la réalité après cette parenthèse enchantée, l'ancienne candidate de télé-réalité n'a pas manqué de dévoiler chacun de ses looks sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de ses fans. Mais ce lundi 1er octobre, c'est sur son maquillage qu'était portée l'attention.

En effet, Caroline Receveur s'est visiblement inquiétée de savoir lequel de ses "make-up" arborés toute la semaine plaisait le plus aux plus fashionistas de ses followers. Ainsi, à travers un diaporama de photos, la jolie blonde a enchaîné les selfies : "Quel look préférez vous ?" interroge-t-elle.

Sans surprise, la businesswoman a fait l'unanimité sur la Toile, recevant ainsi une multitude de compliments en quelques minutes. "Canon", "Quelle beauté", "Vous étiez sublime à chaque fois", pouvait-on lire entre autres commentaires.

Caroline Receveur n'en finit pas d'impressionner puisqu'elle partageait par la suite sa nouvelle coupe de cheveux. En optant pour un roux foncé et un look automnal, elle prouve une nouvelle fois que la reine de la mode, c'est elle !